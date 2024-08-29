Белгород, 29 августа, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков. Об этом 29 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Так, около села Илёк-Кошары Ракитянского района дрон ВСУ атаковал комбайн. Один мужчина получил ранение. Пострадавший самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, затем его доставят в Белгород для дальнейшего лечения. Кроме того, при обстреле пострадала сельхозтехника, уточнил Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в селе Теребрено Краснояружского района в результате детонации FPV-дрона в двух частных домовладениях выбило окна и посекло заборы. В одном из коммерческих объектов было повреждено остекление.

В селе Берёзовка Борисовского района также из-за атаки дрона повреждено остекление объекта торговли, в помещении разбились витрины.

При обстреле Волоконовского района была повреждена линия электропередачи, без света остались жители сёл Тишанка и Новое, хутора Григорьевка и Верный, Шаховка и Бочанка. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ, заключил губернатор Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в результате обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Ранения получили два мирных жителя. Их с различными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вследствие прилёта снаряда были повреждены административное здание и социальный объект. Также произошло возгорание легкового автомобиля, проинформировал Вячеслав Гладков.

В этот же день атакам подверглись сёла Замостье и Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе, село Петровка в Белгородском районе. Повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственных построек, в частности, в Новостроевке-Первой полностью сгорел частный дом.