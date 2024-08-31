Белгород, 31 августа, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации после обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 августа, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Администрация Белгородской области

«В результате вчерашнего обстрела ранено 46 человек: девять из них проходят лечение амбулаторно, 37 в стационаре (семь из них дети)», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, два ребёнка и пять взрослых находятся в тяжёлом состоянии в реанимации под наблюдением врачей.

Каждому пациенту проведены федеральные телемедицинские консультации. Есть кандидаты на перевод в федеральные центры — ребёнок и взрослый, их планируется направить в Москву. Еще два пациента уже эвакуированы на лечение, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили.

ВСУ не применяли РСЗО Vampire с мая 2024 года, когда российские войска начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области для недопущения обстрелов южной части Белгорода, отметили военные эксперты.

Вечером 29 августа сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков. Около села Илёк-Кошары Ракитянского района дрон ВСУ атаковал комбайн. Один мужчина получил ранение. Пострадавший самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, затем его доставили в Белгород для дальнейшего лечения.