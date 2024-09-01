Москва, 1 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не участвует в личностном соревновании с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Guo Chen/Global Look Press

Во время беседы журналист сделал предположение, что оскорбительные заявления Байдена в отношении Путина являются «личностным соревнованием».

«В котором Путин не участвует», — дополнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер признал, что Россия примет любое решение американцев в выборе президента США, однако лучше было бы работать с Джо Байденом, поскольку тот является более опытным и прогнозируемым политиком. При этом Путин заверил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.

Ранее журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительством саммите в Дубае заявил, что Владимир Путин более компетентный лидер, чем его американский коллега Джо Байден. Управлять такой разносторонней и большой страной, как Россия, трудно, добавил он.