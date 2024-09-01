Раменское, Московская область, 1 сентября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Седьмой за утро беспилотник уничтожили в небе на подлёте к Москве. Об этом 1 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Ещё один сбили в городском округе Раменский на подлёте к Москве», — уточнил он в Telegram-канале.

Шестой дрон ранее поразили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на рейсы после отражения попыток атаки беспилотников в Московской области.

В ночь на 21 августа силы противовоздушной обороны сбили 10 дронов ВСУ, двигавшихся в сторону Москвы. Атака на столицу стала беспрецедентной по своему масштабу, отмечал Собянин.