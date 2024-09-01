Седьмой беспилотник обезвредили на подлёте к Москве — Собянин
Собянин: в Раменском городском округе сбили ещё один БПЛА, нацеленный на Москву
Раменское, Московская область, 1 сентября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Седьмой за утро беспилотник уничтожили в небе на подлёте к Москве. Об этом 1 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Иван Шилов ИА Регнум
Беспилотник ВСУ
«Ещё один сбили в городском округе Раменский на подлёте к Москве», — уточнил он в Telegram-канале.
Шестой дрон ранее поразили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, добавил Собянин.
Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на рейсы после отражения попыток атаки беспилотников в Московской области.
В ночь на 21 августа силы противовоздушной обороны сбили 10 дронов ВСУ, двигавшихся в сторону Москвы. Атака на столицу стала беспрецедентной по своему масштабу, отмечал Собянин.