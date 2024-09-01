Домодедово, Московская область, 1 сентября, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Аэропорт Домодедово ранним утром 1 сентября ввёл ограничения на полёты. Об этом свидетельствует информация из онлайн-табло воздушной гавани.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Изменения в расписании коснулись нескольких рейсов. Один из них отменили, более 10 задержали.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 сентября задержали вылет некоторых рейсов из аэропорта Внуково после отражения попыток атаки беспилотников в Московской области. В частности, приостановили авиаперелёты в Даламан, Уфу, Когалым, Измир, Дубай, Ереван, Стамбул, Актау, а также несколько вылетов в Анталью.

Пятый по счёту беспилотник уничтожили ранним утром 1 сентября в Подмосковье. Мэр российской столицы Сергей Собянин уточнил, что силы ПВО Минобороны сбили БПЛА в Ленинском городском округе на подлёте к Москве.

Над Тверской областью с помощью средств противовоздушной обороны обезвредили в утренние часы 1 сентября пять беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал.