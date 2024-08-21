Москва, 21 августа, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву в ночь на 21 августа стала беспрецедентной. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Илья Питалев/РИА Новости

«Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. Продолжаем контролировать ситуацию», ― написал мэр в Telegram-канале.

Собянин уточнил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) этой ночью сбили десять дронов, летевших на столицу.

«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки», ― подчеркнул мэр.

Первые сообщения о сбитых беспилотниках появились в 03:02 мск 21 августа. Собянин сообщил, что силы ПВО РФ в городском округе Подольск отразили атаку дрона, летевшего на Москву. На место выехали специалисты экстренных служб.

Спустя 15 минут в Подольске сбили ещё два БПЛА. За полтора часа на Москву было направлено десять дронов. Все они уничтожены. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над пятью регионами РФ 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В Минобороны уточнили, что 11 воздушных целей российские военные нейтрализовали над территорией Московской области, 23 — в Брянской области, шесть — в Белгородской области. Ещё три и два беспилотника соответственно силы ПВО уничтожили в небе над Калужской и Курской областями.

В ночь на 21 августа в министерстве по региональной безопасности Тульской области сообщили об уничтожении в небе над регионом двух украинских дронов российскими силами ПВО. Предварительно, в результате падения фрагментов БПЛА никто не пострадал, повреждений не зафиксировали.