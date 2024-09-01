Вашингтон, 1 сентября, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Потеря украинской армией полученного от Запада истребителя F-16, скорее всего, не связана с попаданием ВСУ по своему же самолёту. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских военных.

United States Air Force

Выдвигались разные версии крушения истребителя, в частности ошибка пилота и неисправность самолёта.

«Два высокопоставленных военных США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16», — написали авторы издания.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа Генштаб ВСУ признал, что потерян один из переданных Украине истребителей F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло спустя несколько недель после прибытия истребителей на Украину.

За штурвалом находился пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл обучение по управлению F-16 и считался профессионалом. Он недавно вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

В Пентагоне отказались комментировать потерю Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16 и переадресовали вопрос Киеву.

Командование Вооружённых сил Украины пыталось скрыть данные о том, что украинцы по ошибке сбили F-16, заявила депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая.