Киев, 30 августа, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) пыталось скрыть данные о том, что украинские бойцы по ошибке сбили один из истребителей F-16, которые Киеву передали западные страны. Об этом заявила депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая.

Gregor Fischer/Global Look Press

«Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук? Какова ваша позиция?» — написала она в своём Telegram-канале.

По словам депутата, украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке. Она также добавила, что произошедшее попытались скрыть и иностранные источники.

Экс-спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал службу безопасности Украины и государственное бюро расследований возбудить дело в отношении народного депутата Безуглой.

Днём ранее она заявила, что истребитель ВСУ F-16 сбили украинской же ракетой Patriot. По её данным, F-16 под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ.

В докладах же отметили, что пилот якобы не справился с управлением. По утверждению Марьяны Безуглой, ЗРК поразил истребитель 26 августа во время массированного удара ВС РФ.

Она также добавила, что культура лжи в командовании воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах Украины, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и коллапсирует.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны передали Киеву первые десять истребителей, до конца года ВСУ должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года — 79. Американский политолог Марк Слебода отмечал, что переданные F-16 значительно устарели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявляла, что поставки американских истребителей не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.