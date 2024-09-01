Москва, 1 сентября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Расчёт зенитного ракетного дивизиона, командир которого майор Сергей Уелин, в ходе отражения воздушной атаки боевиков сбил три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Подробности рассказали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Бойцы обнаружили неопознанную чужую цель, которая двигалась в сторону охраняемого объекта.

«Выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, командир произвёл захват цели и, применив ракетное вооружение, уничтожил ракету ATACMS», — рассказали военные.

Всего расчётом Уелина при отражении воздушной атаки ВСУ были уничтожены три американские ракеты.

Кроме того, старший сержант Владимир Рощупкин, находясь на наблюдательном пункте, первым заметил беспилотник ВСУ квадрокоптерного типа, который приближался к позициям ВС РФ. Боец оперативно среагировал, сбил вражеский дрон, который затем взорвался.

Как сообщало ИА Регнум, ударом ракетного комплекса «Искандер-М» российские военные уничтожили ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением ВСУ на территории Сумской области 31 августа.

Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили МиГ-29, четыре ракеты «Точка-У» и три ракеты ATACMS.