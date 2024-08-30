Москва, 30 августа, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили МиГ-29, четыре ракеты «Точка-У» и три ракеты ATACMS Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты «Точка-У», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве добавили, что ВС России поразили 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоне проведения спецоперации.

Кроме того, на линии боевого соприкосновения в течение недели в плен российским войсками сдались 58 бойцов ВСУ.

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО российские подразделения уничтожили 30 434 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 557 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Также украинская армия лишилась 640 самолётов и 283 вертолётов, 13 594 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 139 единиц специальной военной автомобильной техники.