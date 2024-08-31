Москва, 31 августа, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Ударом ракетного комплекса «Искандер-М» российские военные уничтожили ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением ВСУ на территории Сумской области. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ОТРК «Искандер-М»

В ведомстве уточнили, что разведка выявила в районе населённого пункта Нижняя Сыроватка в 5 км южнее города Сумы крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения (боеприпасов) и военного имущества противника. После тщательного анализа полученных данных и подтверждения активности украинских националистов в указанном районе командование приняло решение о точечном ударе по вражескому военному объекту.

Средства объективного контроля наблюдали продолжительную повторную детонацию на складе и его полное выгорание.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев проинформировал о возникшем пожаре после удара по складу ВСУ в Сумах. Он отметил, что российские военные атаковали склад, где часто видели армейские грузовики. После удара начался пожар с детонацией. Прилёт зафиксировали в начале второго часа ночи в северной части города, добавил подпольщик.

Потери украинских войск с 24 по 30 августа составили до 16 910 бойцов. Также российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили МиГ-29, четыре ракеты «Точка-У» и три ракеты ATACMS ВСУ, поразили 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоне проведения спецоперации. На линии боевого соприкосновения в течение недели в плен российским войскам сдались 58 бойцов ВСУ.

С начала проведения СВО российские подразделения уничтожили 30 434 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 557 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 640 самолётов и 283 вертолётов, 13 594 орудия полевой артиллерии и миномётов, 25 139 единиц специальной военной автомобильной техники противника.