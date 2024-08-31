Владикавказ, 31 августа, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Троих человек, пострадавших при аварийной посадке самолёта Ан-2 в Северной Осетии, эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

МЧС Северной Осетии

«Сотрудники МЧС России транспортировали троих пострадавших к автомобилю, который смог подъехать максимально близко к месту посадки воздушного судна. На этой машине их доставили к каретам скорой помощи и передали медикам. Остальные пострадавшие в сопровождении спасателей дошли до медицинских работников самостоятельно», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, воздушное судно совершало учебно-тренировочный полёт для парашютных прыжков, на его борту находились 15 человек. После того как восьми парашютистам удалось десантироваться, произошла нештатная ситуация, вынудившая пилота совершить аварийную посадку в горно-лесистой местности в районе села Кобан.

В связи с труднодоступностью места приземления спасателям пришлось добираться до пострадавших пешком. Уточняется, что всего от МЧС России привлекались 28 специалистов и семь единиц техники.

В результате аварийной посадки пострадали как минимум семь человек, включая троих детей. В настоящее время на месте приземления остаётся пилот воздушного судна, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, аварийная посадка Ан-2 произошла 31 августа. Воздушное судно вылетело с аэродрома в селе Архунка.

Ранее Единая дежурная диспетчерская служба заявила, что среди пострадавших есть трое детей, один из которых сломал ногу. Представитель ДОСААФ отмечал, что пострадавших направили в больницы Северной Осетии.