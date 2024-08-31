Владикавказ, 31 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали при аварийной посадке самолёта Ан-2 в Северной Осетии. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

Известия/Зураб Джавахадзе

«Два пилота, они в сознании, но ранены. Мужчина с двумя девочками 11 лет и восьми лет, одна из них сломала ногу. Ранен ещё 11-летний мальчик», — приводит ТАСС слова представителя ЕДДС.

Отмечается, что все пострадавшие находятся в сознании, погибших нет.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа самолёт Ан-2 днём совершил аварийную посадку на окраине Владикавказа. По предварительным данным, на борту находились 15 человек, в том числе двое детей.

Ан-2 вылетел с аэродрома в селе Архунка, на его борту находились парашютисты.