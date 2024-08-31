Владикавказ, 31 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Самолёт Ан-2 днём 31 августа совершил аварийную посадку на окраине Владикавказа, передают «Известия» со ссылкой на информированный источник.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

По этим данным, на борту находились 15 человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие.

«По предварительным данным, восемь человек пострадали», — сказал собеседник издания.

Место аварийной посадки самолёта определяется. Ан-2 вылетел с аэродрома в селе Архунка, на его борту находились парашютисты. Другие подробности пока неизвестны, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе сообщалось, что кавер-группа «Монако Джем» едва не разбилась на самолёте Ан-2, совершившем жёсткую посадку в Якутии. На борту самолёта находились два пилота, техник и восемь музыкантов, которые летели в Якутск с корпоратива золотодобытчиков. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в лесной местности.

В июле самолёт Sukhoi Superjet-100, следовавший из Нижневартовска, запросил аварийную посадку из-за отказа генератора. Воздушное судно штатно приземлилось в аэропорту Минеральных Вод. На борту самолёта находились 103 человека, никто из них не пострадал.