Париж, 29 августа, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выпущен вечером 28 августа судом в Париже после четырёх дней заключения на свободу под судебный надзор. Предпринимателю-миллиардеру запрещено теперь покидать Францию. Чтобы его отпустили из-под стражи, Дуров должен внести многомиллионный залог. Подробности сообщили в городской прокуратуре.

TechCrunch Павел Дуров

Дурова отправили под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Также ему необходимо являться в полицейский участок два раза в неделю, к тому же Францию миллиардеру покидать запрещено.

По всей вероятности, Дуров заявил о готовности сотрудничать со следствием, отсюда такое довольно мягкое решение суда, считает адвокат по международному праву Мария Ярмуш.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Франции были претензии к процедуре получения гражданства республики Павлом Дуровым. Он получил паспорт Франции в 2021 году.

Дуров критиковал модерацию в мессенджере и отказывался сотрудничать с европейскими властями. Кроме того, он осуждал французские власти из-за терактов в Париже и Сен-Дени в 2015 году.

24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Дуров обвиняется в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях.

Известно, что миллиардер не раз встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном. В момент задержания Дуров заявил о запланированном ужине с Макроном в Елисейском дворце.

Павел Дуров имеет гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис (Карибские острова).