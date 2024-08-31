Курск, 31 августа, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Пиротехники МЧС в минувшие сутки обнаружили и обезвредили в Курской области суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщила 31 августа пресс-служба министерства.

Иван Шилов ИА Регнум Система залпового огня HIMARS

За время работ в регионе обезврежено уже более 300 боеприпасов, сказано в сообщении ведомства.

«За сутки пиротехники МЧС обследовали 2 населённых пункта и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты «Хаймарс». Всего с начала работ специалисты очистили более 22 га и обезвредили свыше 300 опасных боеприпасов», — отметила пресс-служба.

Также 31 августа пресс-служба МЧС сообщила, что за последние сутки из Курской области уехали в безопасные районы 182 человека. 13 автоколонн МЧС в указанный период доставили более 265 тонн гуманитарной помощи, её общий объём составляет уже 3,7 тыс. тонн.

Ранее заместитель директора департамента информационной политики МЧС Артём Шаров рассказал, что бойцы ВСУ наносят беспорядочные удары по мирному населению в Курской области. Для минимизации последствий атак украинской армии пиротехники МЧС России ежедневно обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы, запущенные по населённым пунктам.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери ВСУ, по данным на 31 августа, превысили 8200 человек.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

Также президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, правительству поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим. В регион поставляется гуманитарная помощь, также организована работа центров временного размещения.