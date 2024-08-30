Москва, 30 августа, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) наносят беспорядочные удары по мирному населению в Курской области. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«ВСУ продолжают нанесение беспорядочных ударов по мирным жителям Курской области», — сказал он.

По его словам, для минимизации последствий атак украинской армии пиротехники МЧС России ежедневно обезвреживают и уничтожают взрывоопасные предметы, запущенные по населённым пунктам. Так, за сутки взрывотехники обезвредили шесть боеприпасов в двух населённых пунктах приграничья.

Шаров добавил, что все боеприпасы сбросили с беспилотников на жилые дома и легковые автомобили мирных жителей.

Следственный комитет отмечал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками. Замдиректора управления Дэвид Коэн признал, что ЦРУ контактирует с киевскими властями, обсуждая действия ВСУ при атаке на Курскую область.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.