Вашингтон, 31 августа, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 30 августа обсудил с коллегами из ФРГ, Британии и Франции, а также с представителем главы киевского режима Андреем Ермаком военные вопросы и защиту энергетической инфраструктуры Украины. Подробности сообщили в пресс-службе Белого дома, отметив, что Салливан «выразил непоколебимую поддержку Украине».

The White House Джейк Салливан

Стороны обсудили возможности укрепления украинских сил, в том числе путём поставок артиллерии, средств ПВО и другой помощи. Также повышение устойчивости энергосети Украины, инвестиции США и союзников в её военно-промышленную базу и экономическое восстановление.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом не поддержал предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе истребителей F-16, из-за угрозы их безопасности.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для ВС РФ.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ни разу не коснулась тем, связанных с Россией и Украиной, в своём первом предвыборном интервью телеканалу CNN.