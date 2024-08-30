Вашингтон, 30 августа, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ни разу коснулась тем, связанных с Россией и Украиной, в своём первом предвыборном интервью телеканалу CNN.

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press

Харрис заострила внимание на вопросах, касающихся внутренней политики, в том числе на предстоящих выборах и своём сопернике Дональде Трампе. Кроме того, она упомянула ситуацию на границе с Мексикой и рассказала о своих отношениях с действующим президентом США Джо Байденом.

Также кандидат в президенты обсудила войну Израиля с палестинским движением ХАМАС и перспективы поставок оружия Израилю в случае своей победы на выборах.

17 августа Харрис пообещала ввести федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Кроме того, она добавила, что в случае прихода к власти её администрация планирует предоставить 25 тысяч долларов людям, впервые приобретающим жильё.

Ранее вице-президент США пообещала превратить американские вооружённые силы в самую сильную и смертоносную армию в мире. В своей программной речи Харрис заявила, что в случае победы на выборах она станет президентом, который объединит американцев вокруг их самых высоких устремлений.