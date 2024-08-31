Вашингтон, 31 августа, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Белый дом не поддержал предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе истребителей F-16, из-за угрозы их безопасности. Об этом 30 августа сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

Источники издания уточнили, что разведка посчитала слишком рискованным шагом отправку американских подрядчиков.

В Вашингтоне возлагают надежду на европейские государства, которые возьмут на себя большую часть ответственности за обслуживание F-16, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны, передавая устаревшие истребители F-16 Украине, стремятся завершить свои обязательства перед ней, считает полковник разведки, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. По его словам, F-16 не эффективны против российских самолётов, поскольку это устаревшие модели, соответствующие примерно уровню самолётов 60-х — 80-х годов прошлого века. Они не повлияют на ход конфликта. Кроме того, российская ПВО успешно противостоит этим истребителям, подчеркнул эксперт.

Пресс-служба генерального штаба ВСУ 29 августа признала, что во время боевых действий ВСУ потеряли первый истребитель F-16. По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений массированного удара ВС России. Во время операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 сбили украинской ракетой Patriot. По её данным, истребитель под управлением пилота Алексея Меся поразили зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. Безуглая добавила, что украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке.