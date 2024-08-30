Вашингтон, 31 августа, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск после задержания во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова допустил, что ограничит поездки по миру. Об этом он сообщил в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум Илона Маск, Евросоюз, твиттер

«Вероятно, с моей стороны было бы разумно принять такое решение», — ответил бизнесмен на предложение обдумать последствия возможных поездок по миру, учитывая последние события.

При этом он отметил важность свободы передвижения для продолжения инновационной деятельности. Маск решил посещать лишь те государства, где свобода слова находится под конституционной защитой.

Как сообщало ИА Регнум, бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй посоветовал Илону Маску не посещать европейские страны после ареста в Париже Павла Дурова. Произошедшее является частью плана Запада по устранению несогласных, инакомыслящих, считает политик.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, лидер партии «Лига», вице-премьер страны Маттео Сальвини предположил, что Маск может быть следующим, «кому заткнут рот» после Дурова.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. Эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны, предупредил дипломат.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа. В городской прокуратуре сообщили, что миллиардер обвиняется в 10 уголовных преступлениях и правонарушениях. 28 августа суд в Париже отпустил Дурова под надзор, запретив ему покидать Францию. При этом он должен внести залог в размере 5 млн евро, а также дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.