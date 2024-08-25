Рим, 26 августа, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Предположение о том, «кому заткнут рот» после сооснователя Telegram Павла Дурова,сделал министр транспорта и инфраструктуры Италии, лидер партии «Лига», вице-премьер страны Маттео Сальвини. Об этом политик написал 25 августа в социальной сети.

TechCrunch Павел Дуров

Сальвини отметил, что в Европе уже вплотную подошли к цензуре и «вони режима».

«Да здравствует свобода мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?», — добавил Сальвини.

Сооснователя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в международном аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта. Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования поместило сооснователя Telegram под стражу. Ему могут предъявить обвинения по ряду преступлений, в числе которых терроризм и незаконный оборот наркотиков.

Адвокат предпринимателя Александр Добровинский предполагал, что его подзащитного могут выпустить через двое суток, поскольку у французских властей не было решения суда. Он также выразил мнение, что власти Франции заманили Дурова и теперь пробуют брать на испуг.