Брюссель, 30 августа, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Евросоюз создаст координационный центр для обучения украинских военнослужащих, сообщил 30 августа верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

«Я предложил — и министры согласились — создать маленький координационный центр в Киеве, который позволит координироваться напрямую по вопросам тренировочной миссии. Это позволит сделать нашу работу более эффективной», — сказал глава евродипломатии на пресс-конференции после неформальной встречи министров обороны 27 стран ЕС.

Вместе с этим он отметил, что сам центр не является новой миссией, которая подготовила 60 тыс. украинских военных.

По его словам, в ходе неформальной встречи 30 августа министры приняли решение в рамках уже реализуемой миссии обучить ещё 15 тыс. военных до конца 2024 года.

Кроме этого, глава дипведомства ЕС анонсировал открытие центра оборонных инноваций в столице Украины. По прогнозам Борреля, центр откроется осенью этого года.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Североатлантический альянс (НАТО) намерен отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника. Отмечалось, что представитель альянса в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной помощи и невоенной. По задумкам альянса, украинская армия в итоге должна быть «более похожей на армию НАТО». Сотрудники из стран альянса будут работать вместе с американцами в новом командовании НАТО, но обучать украинских военных не будут.

28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, многие страны Запада «по уши залезли» в конфликт на Украине, напрямую вовлечены в него.

До этого американская газета The New York Times писала, что американские инструкторы тренировали украинских военнослужащих перед контрнаступлением ВСУ по образцу армии США, однако этот подход оказался безуспешным. Потери ВСУ в ходе контрнаступления оказались значительными, а полоса обороны российских сил — намного прочнее, чем это предполагали в западных странах.

Ранее военный эксперт и офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский заявил, что те советы, которые украинским курсантам дают немецкие инструкторы, свидетельствуют о низком уровне квалификации этих «тренеров». По словам эксперта, они становятся причиной больших потерь ВСУ.