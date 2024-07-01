Вашингтон, 2 июля, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Североатлантический альянс намерен отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника, а также создать новое командование в германском Висбадене. Об этом написала американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Меры направлены на укрепление перспектив Украины в конечном итоге вступить в НАТО, не предлагая ей членства. Это происходит на фоне политического подъёма правого толка в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить помощь Киеву», — поясняют авторы.

В операции под названием «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины» будут задействованы около 700 американских военных, а также других стран НАТО.

По информации издания, высокопоставленный чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной помощи и невоенной. По задумкам альянса, украинская армия в итоге должна быть «более похожей на армию НАТО».

Сотрудники из стран альянса будут работать вместе с американцами в новом командовании НАТО, но обучать украинских военных не будут.

Как сообщало ИА Регнум, НАТО в ходе предстоящего 9–11 июля саммита объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву, вместо того чтобы пригласить Украину в альянс, написала американская газета The New York Times.

НАТО хочет успокоить Зеленского перед саммитом в Вашингтоне. Для этого в альянсе хотят предложить Киеву возвести «мост» в НАТО, что должно позволить блоку провести саммит в Вашингтоне спокойнее, чем год назад в Вильнюсе.

Украина в случае сохранения нейтрального статуса сможет тайно получать от США и других стран НАТО военную и разведывательную помощь. Такую возможность в материале для американского издания The Hill описал политолог Томас Грэм.