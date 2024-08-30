Москва, 30 августа, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Нет никаких беспокойств из-за членства Монголии в Международном уголовном суде (МУС) в связи с предстоящим визитом президента России Владимира Путина в страну. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам 30 августа.

IMAGO/Klaus Rainer Krieger/Global Look Press

Все аспекты визита Путина в Монголию тщательно готовились, между двумя странами налажен прекрасный диалог, подчеркнул представитель Кремля.

«Нет, нет переживаний», — ответил Песков на вопрос о возможном беспокойстве Кремля из-за участия Монголии в МУС.

Как сообщало ИА Регнум, официальный визит Путина в Монголию запланирован на 3 сентября. Российский лидер встретится с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом и примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халкин-Голе, информировали в Кремле.

Российская Федерация не признаёт юрисдикцию МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на «арест» Путина в связи с конфликтом на Украине. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении прокурора МУС и троих судей.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств, включая США. Эта организация не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН.