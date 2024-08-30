Москва, 30 августа, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Следователи наложат обеспечительный арест на элитные автомобили бывшего замминистра обороны пенсионера-генерала Павла Попова, которого подозревают в особо крупном мошенничестве.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Арест будет наложен после оценки ущерба, нанесённого действиями фигуранта Министерству обороны РФ.

«Следствие обязательно наложит арест на дорогостоящие машины, которые имеются у генерала в собственности, земельный участок в Подмосковье, а возможно, и ещё какое-то имущество», — сказали ТАСС следователи.

Отмечается, что у арестованного Попова есть Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью в несколько миллионов рублей. Также на него оформлен земельный участок в Химкинском районе Подмосковья.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа Павла Попова задержали по делу о мошенничестве. Он не признал вину, заявил адвокат подозреваемого Игорь Дюкин.

235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца — до 29 октября. Он будет содержаться в СИЗО-2 «Бутырка».

По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Предварительно, сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.

Сын Попова, 43-летний Роман Попов, также оказался замешан в скандальной истории. Он два года торговал на «Авито» военным снаряжением. Попов продавал в интернете военную форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core. Установлено, что он успел продать не менее 24 вещей.