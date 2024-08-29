Москва, 30 августа, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Поздравительные телеграммы воинским частям, освободившим в ходе специальной военной операции два села в Луганской и Донецкой Народных Республиках, направил министр обороны России Андрей Белоусов.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Глава ведомства отметил командование и личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка, а также 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

«В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете нашу землю от неонацистов, уверенно продвигаетесь вперёд, проявляя при этом храбрость и стойкость», — привела 30 августа текст телеграмм пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге. Министр выразил уверенность, что российские воины продолжат с честью выполнять свой воинский долг, приближая Победу.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа министр обороны России поздравил военнослужащих 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полка и 433-го мотострелкового Краснознамённого полка имени Донского казачества с освобождением от ВСУ населённого пункта Орловка в ДНР.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 августа сообщил об освобождении сёл Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР.

Ранее российские военные освободили населённый пункт Камышевка в ДНР. ВС России нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка в ДНР.