Москва, 29 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. ВС России освободили населённый пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 29 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, в зоне ответственности российской группировки «Запад» ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М198 американского производства, 152 мм гаубица «Мста-Б», два 122 мм орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Кроме того, ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов.

Помимо этого, ВС России освободили Николаевку в ДНР, сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российские военные освободили населённый пункт Камышевка.

27 августа в Минобороны доложили об освобождении военными российского подразделения «Центр» населённого пункта Орловка в ДНР.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России успешно ведут бои возле Карловского водохранилища и на угледарском направлении.

Ранее в силовых структурах ДНР рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, которая расположена около Красноармейска, трещит по швам. Силовики отметили, что бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.