Москва, 29 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Российские войска освободили в Донецкой Народной Республике (ДНР) населённый пункт Николаевка. Об этом 29 августа на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника», — сказал он.

Также в Минобороны сообщили о том, что ВС России освободили населённый пункт Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

28 августа российские военные освободили населённый пункт Камышевка в ДНР. ВС России нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Розовка, Дружба, Гродовка, Дзержинск, Карловка, Галицыновка, Лесовка и Михайловка в ДНР.

ВСУ потеряли до 475 военных, бронетранспортер М113 американского производства, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30

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