Москва, 28 августа, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полка и 433-го мотострелкового Краснознамённого полка имени Донского казачества поздравили с освобождением от ВСУ населённого пункта Орловка в Донецкой Народной Республике. Соответствующие телеграммы направил воинским частям министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

В поздравлениях глава Минобороны отметил, что в результате решительных действий российских бойцов противник понёс потери и отступил на запад.

«Военнослужащие уверенно продвигаются вперёд, теснят неприятеля на красноармейском направлении и освобождают нашу землю от вооружённых украинских формирований, проявляя при этом храбрость и стойкость. Воины-гвардейцы мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу Победу», — подчеркнул Белоусов.

Бойцы 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества в ходе проведения специальной военной операции успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. Проявляя храбрость и самоотверженность, военные освобождали от неонацистов населённые пункты Бердычи, Очеретино и Евгеновка в ДНР.

В настоящее время они уверенно идут вперёд на красноармейском направлении. Профессиональные и решительные действий военнослужащих полка привели к тому, что противник понёс существенные потери и отступил. Благодаря стойкости и упорству в боях с врагом был освобождён населённый пункт Орловка.

За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тыс. военнослужащих отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, указал в телеграмме министр обороны России.

Белоусов поблагодарил воинов за верность присяге и Отечеству. Также он выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять свой воинский долг, приближая победу.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа в Министерстве обороны проинформировали об освобождении военными российского подразделения «Центр» населённого пункта Орловка в ДНР. ВС РФ нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка в ДНР. Также были отражены семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.