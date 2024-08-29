Санкт-Петербург, 30 августа, 2024, 01:12 — ИА Регнум. На протяжении семи лет основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не посещал квартиру отца в Санкт-Петербурге. Об этом заявили соседи Валерия Дурова.

nwht.ru Павел Дуров

«Примерно пять лет назад их отец и мать разъехались. Без скандалов и ссор… Валерий Семёнович тут остался, а жена его съехала вместе с сыном Колей. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», — рассказала в беседе с KP.RU одна из жительниц дома в Приморском районе Санкт-Петербурга.

По словам соседей, пожилой Дуров-старший с трудом передвигается, ведёт затворнический образ жизни. Дети к отцу не приезжают, добавила одна из жильцов дома.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа отец Павла Дурова Валерий рассказал, что лишь недавно случайно узнал об аресте сына во Франции. Других комментариев в телефонном разговоре с журналистами он не привёл.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа сразу после его прилёта в аэропорт в пригороде Парижа. Затем его арестовали. Дурова обвиняют в 10 уголовных преступлениях. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений его освободили из-под стражи под надзор. Дуров должен внести залог в 5 млн евро. Также ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникли вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал Дурова жертвой либеральной диктатуры, которая пытается подавить одиночек, стремящихся вопреки её воле продвигать свободу. Это также грозит и владеющему социальной сетью X (бывший Twitter) Илону Маску, добавил политик.