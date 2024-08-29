Москва, 30 августа, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Инцидент с уничтожением украинского истребителя F-16, который был сбит с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, иронично прокомментировал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский. F-16

«Первый свой F-16 вэсэушники сбили сами! Достойное начало для нового «ундерваффе» в руках бедуинов — американский самолёт американской ракетой», — отреагировал дипломат в Telegram-канале.

Мирошник привёл слова депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой, которая заявила, что F-16 был сбит американской системой ПВО Patriot из-за «дискоординации между подразделениями» ВСУ.

Самостоятельно сбив истребитель F-16, украинские военные не дали российским бойцам получить вознаграждение за его уничтожение, добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ЗРК поразил истребитель 26 августа во время массированного удара ВС России. По данным Безуглой, F-16 управлял пилот Алексей Месь. При этом в докладах отметили, что лётчик якобы не справился с управлением и ни один из генералов ВСУ не понёс наказания, указала депутат.

Украинские СМИ 28 августа сообщили о гибели пилота Меся, одного из первых закончивших курс по управлению F-16. По этим данным, военный погиб во время выполнения боевого задания.

Через несколько недель после поставки первой партии F-16 на Украину ВСУ лишились одного из истребителей. По мнению экспертов, «самолёт не был сбит, а, по всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота». Военный журналист, полковник Виктор Баранец заявил, что Пентагону не удалось скрыть такой позор.