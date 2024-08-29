Москва, 29 августа, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Через несколько недель после поставки первой партии F-16 на Украину ВСУ лишились одного из истребителей. Эксперты полагают, что «самолёт не был сбит, а, по всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота». Военный журналист, полковник Виктор Баранец, заявил, что Пентагону не удалось скрыть такой позор.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам офицера, американские инструкторы сами признавали, что истребитель мог быть уничтожен российской ракетой на стоянке или российскими силами в небе. Баранец назвал это показателем бесполезности поставок такой техники украинской армии.

«Признать, что F-16 был уничтожен российской ракетой на стоянке или тем паче — в небе, — это всё равно, что щёлкнуть себя по носу, унизить американскую боевую машину или американского лётчика, показать бесполезность поставок такой техники Киеву», — цитирует полковника KP.RU.

При этом полковник акцентировал, что ВВС Украины о гибели пилота не сообщали, как и о самом крушении боевой машины. Однако «неофициальные» источники в соцсетях писали, что «российская ракета накрыла готовившийся к вылету американский истребитель».

Как сообщало ИА Регнум, истребитель ВСУ F-16 сбили украинской же ракетой Patriot, заявила 29 августа депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она информировала, что F-16 под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. В докладах же отметили, что пилот якобы не справился с управлением.

Безуглая также добавила, что ЗРК поразил истребитель 26 августа во время массированного удара ВС РФ.

The Wall Street Journal ранее писало, что один из переданных Украине истребителей потерпел крушение 26 августа. Первоначальные данные указывали, что самолёт не был сбит, а его крушение произошло из-за ошибки пилота. Позднее генштаб украинской армии подтвердил, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16.

28 августа украинские СМИ сообщили о гибели пилота Меся, одного из первых закончивших курс по управлению F-16. По этим данным, он погиб во время выполнения боевого задания.

Западные страны, по данным СМИ, передали Киеву первые десять истребителей, до конца года ВСУ должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года — 79.

Американский политолог Марк Слебода отмечал, что переданные F-16 значительно устарели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявляла, что поставки американских истребителей не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.

Пентагон 29 августа отказался комментировать потерю Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16 и отправил за ответом к Киеву.