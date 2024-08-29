Берлин, 30 августа, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов РФ «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такие заключения сделало немецкое издание Der Spiegel.

ИА Регнум Подробности расследования взрыва на “Северном потоке”

Стало известно, что Берлин 21 июня передал Варшаве европейский ордер на арест Владимира Журавлёва, которого подозревают в диверсии на газопроводах.

По информации немецких силовиков, прокуратура Польши якобы согласилась немедленно арестовать подозреваемого, как того требует законодательство Евросоюза. При этом никаких действий не последовало.

Авторы издания пишут, что Журавлёв покинул Польшу 6 июля — есть подтверждения, что его предупредили об аресте. Польские чиновники при этом заявляли, что не понимают, зачем арестовывать подозреваемого, ведь для них он «герой».

Власти Польши, таким образом, не проявили должного интереса к расследованию подрывов «Северных потоков», поскольку и Варшава, и Киев рассматривали газопроводы как угрозу безопасности, сделало заключение германское издание.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Журавлёв бежал из Польши на Украину на автомобиле посольства Киева в Варшаве, написал 29 августа Spiegel. А Германию он покинул за несколько дней до того, как был выписан ордер на его арест.

14 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи подрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план, но после реакции ЦРУ отменил операцию, а занимавший должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал этот приказ и осуществил диверсию 26 сентября 2022 года с помощью нанятых дайверов.

В тот же день несколько немецких изданий информировали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Немецкая Генпрокуратура выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом, что вызвало спор между странами, а польский премьер-министр Дональд Туск обрушился с критикой на Берлин.