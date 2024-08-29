Брюссель, 29 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают нести поражения на фронте из-за нежелания стран Запада принимать «важные решения», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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«Если решения принимаются, Украина добивается успеха на местах. Если они не принимаются, то не жалуйтесь на Украину, жалуйтесь на себя», — сказал он перед началом встречи с главами МИД Евросоюза в Брюсселе.

Также украинский дипломат призвал западных партнёров поставить Киеву больше ракет и убрать ограничения на удары ВСУ западным оружием по объектам на территории РФ.

Присутствующий на встрече с Кулебой глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джо Байдена разрешить войскам Украины наносить удары по всей территории России.

Днём ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении от США послания о возможности использовать поставляемое Украине оружие Запада для ударов по российской территории. Кроме того, он назвал вопросом времени получение ВСУ разрешения от Запада на обстрелы России любым оружием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уже были попытки атаковать территорию страны западным оружием. Он добавил, что это демонстрирует степень вовлечённости США в конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин на фоне обсуждений о снятии ограничений на удары вглубь российской территории рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений.