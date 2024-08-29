Брюссель, 29 августа, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза полностью снять ограничения на удары ВСУ по территории России.

Global Look Press

«Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним», — сказал Боррель перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джо Байдена разрешить войскам Украины наносить удары по всей территории России.

Днём ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении от США послания о возможности использовать поставляемое Украине оружие Запада для ударов по российской территории. Кроме того, он назвал вопросом времени получение ВСУ разрешения от Запада на обстрелы России любым оружием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уже были попытки атаковать территорию страны западным оружием. Он добавил, что это демонстрирует степень вовлечённости США в конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин на фоне обсуждений о снятии ограничений на удары вглубь российской территории рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений.

Глава государства в марте заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил в ходе пресс-конференции 27 августа, что у РФ есть своя доктрина использования ядерного оружия, о которой США знают очень хорошо.