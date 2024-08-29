Москва, 29 августа, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Центральный банк России опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, который содержит базовый и три альтернативных сценария развития российской экономики в указанный период.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно базовому сценарию, в 2025 году инфляция замедлится до 4,0–4,5%, а в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Для этого ЦБ намерен поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия, в том числе за счёт высокой ключевой ставки.

В число альтернативных сценариев вошли дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

Так, в первом случае предполагается, что на фоне более существенного привлечения инвестиций и более высоких темпов прироста совокупной факторной производительности динамика ВВП России будет позитивнее за счёт более высоких темпов роста конечного потребления и валового накопления.

Во втором случае рынок труда остаётся жёстким, расширение предложения приводит к повышенному инвестиционному спросу, а давление на инфляцию усилится из-за высокого внутреннего спроса и роста издержек организаций на оплату труда. В результате этого ЦБ будет проводить ещё более жёсткую денежно-кредитную политику.

Третий вариант подразумевает значительное ухудшение внешних условий — на фоне рецессии в крупнейших экономиках мира в 2025 году упадёт мировой спрос, это приведёт к двухлетнему снижению российской экономики, которая перейдёт к росту в 2-3% в 2027 году.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16 до 18%. Темпы роста инфляции увеличились, и её уровень выше предусмотренного в прогнозе в апреле 2024 года, отметил регулятор. Чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнул ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 26 июля заявила, что в первые шесть месяцев 2024 года российская экономика испытала перегрев, который оказался максимальным за последние 16 лет. По её словам, сильнее российская экономика была перегрета только перед кризисом 2008 года, что на тот период усугубило глубину экономического спада, во многом вызванного внешними причинами.

12 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы роста экономики России в течение первых пяти месяцев этого года существенно превысили показатели, которые предсказывали в прогнозах. Мишустин отметил очень высокую потребительскую активность в стране, которая прежде всего возможна благодаря росту частных доходов.

Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркнул, что успехи экономики страны не означают, что теперь можно «почивать на лаврах». Он призвал сохранить достигнутые результаты. Глава государства отметил, что современный мир стремительно меняется, в этих условиях требуется наращивать темпы роста.