Москва, 26 июля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В первые шесть месяцев 2024 года российская экономика испытала перегрев, который оказался максимальным за последние 16 лет. Об этом 26 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Экономика перегрета. <…> У нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем: о том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

По словам Набиуллиной, сильнее российская экономика была перегрета только перед кризисом 2008 года, что на тот период усугубило глубину экономического спада, во многом вызванного внешними причинами.

Глава Центробанка пояснила, что под перегревом экономики понимается превышение объёмов выпуска потенциального ВВП. То есть количество товаров и услуг, которое экономика может произвести с имеющимися ресурсами, технологиями, производственными процессами и цепочками без быстрого наращивания цен или раскручивания спирали инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал весьма позитивными показатели экономического развития РФ. По его словам, в данный момент ведутся рабочие обсуждения и принимаются необходимые меры по вопросу о перегреве экономики России.

Позднее в этот же день стало известно, что Центробанк впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку с 16% до 18%. В регуляторе отметили, что темпы роста инфляции увеличились и она складывается выше прогноза регулятора.