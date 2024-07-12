Москва, 12 июля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Темпы роста экономики России в течение первых пяти месяцев этого года существенно превысили показатели, которые предсказывали в прогнозах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 июля на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА Регнум

«Валовой внутренний продукт прибавил пять процентов к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, несмотря на все попытки нам помешать», — сказал он.

Мишустин отметил очень высокую потребительскую активность в стране, которая прежде всего возможна благодаря росту частных доходов. Но этот фактор также провоцирует рост инфляции, добавил он.

Министр сообщил, что по состоянию на 1 июля инфляция с начала года составила 4,5%. Он призвал постоянно заниматься этим вопросом, так как от этого зависит уровень жизни населения. Мишустин также распорядился постоянно следить за макроэкономической ситуацией, чтобы иметь возможность быстро скорректировать планы при взаимодействии с Центробанком.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля Минэкономразвития опубликовало данные об экономической ситуации в России. Рост ВВП в мае в годовом выражении составил 4,5%, в течение месяца вырос на 1,9%. В апреле эти показатели составили соответственно 4,4% и 0,3%.

Всемирный банк 2 июля опубликовал отчёт, в котором переместил Россию в категорию государств с высоким доходом. Международный финансовый институт оценил душевой валовый национальный доход в $14 250 (1,2 млн рублей) в 2023 году. Рост показателя за год составил 11%.

Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркнул, что успехи экономики страны не означают, что теперь можно «почивать на лаврах». Он призвал сохранить достигнутые результаты. Глава государства отметил, что современный мир стремительно меняется, в этих условиях требуется наращивать темпы роста.