Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Успехи российской экономики не означают, что можно сбавить темпы, наоборот, необходимо их сохранять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске 14 июня.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин 2024

Он напомнил, что, согласно обновлённым оценкам Всемирного банка ВВП стран по паритету покупательной способности, Россия обошла Японию и Германию, заняв четвёртое место в рейтинге.

«Главное — темпы сохранять. А то если мы будем почивать на лаврах — там всё начнёт меняться», — указал глава государства.

Путин подчеркнул, что в условиях современного и стремительно меняющегося мира необходимо наращивать темпы роста. По его словам, для России было бы полезным перенять у Японии технологии роботизации производства.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя признание РФ четвёртой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил, что темпы роста российской экономики очень положительные, а правительство и экономический блок проводят в этом направлении очень серьёзную работу.

Ранее стало известно, что Россия по итогам 2023 года заняла пятое место по темпам роста экономики среди стран G20. Наиболее высокие темпы экономического роста показали Индия (7,3%), Китай (5,2%), Индонезия (5,1%) и Турция (4,5%). Экономика же России показала рост в 3,6%, перекрыв спад 2022 года на 1,2%.