Вена, 29 августа, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России могут уничтожить украинских военных в Курской области, если у ВСУ не будет прикрытия в виде систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Если Украина сейчас попробует закрепиться в Курской области без прикрытия со стороны истребителей F-16 или систем ПВО, то Россия сможет сравнительно легко провести разведку местности — как она уже не раз делала в последнее время — определить цели и уничтожать их одну за другой с безопасного расстояния при помощи планирующих бомб», — сказал Райснер в комментарии изданию Tagesspiegel.

Полковник добавил, что у России есть большой потенциал, чтобы обнаружить аэродромы и уничтожить их. Поэтому украинским военным нецелесообразно применять истребители F-16 на курском направлении, заключил он.

29 августа командующий ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что Амстердам не вводит ограничений на применение Киевом истребителей F-16, в том числе над территорией России.

Похожее заявление сделал 30 мая и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, Копенгаген разрешит Киеву использовать истребители F-16 для ударов по России. А бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо в ходе визита в Вашингтон подчеркнул, что Бельгия не разрешит применять за пределами территории Украины свою военную технику, включая истребители F-16.

Как передавало ИА Регнум, глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что поставленные королевством Киеву истребители F-16 могут использоваться для нанесения ударов в России, но не по гражданским объектам.

Президент России Владимир Путин в марте отмечал, что поставки истребителей F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.