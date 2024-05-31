Брюссель, 1 июня, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Бельгия не разрешит применять за пределами территории Украины свою военную технику, включая истребители F-16. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо 31 мая в ходе визита в Вашингтон.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

Его слова приводит интернет-портал VRT NWS.

«Соглашение очень понятое. Оно касается истребителей, которые могут использоваться украинцами на территории Украины. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться», — сказал глава правительства.

Де Кроо уточнил, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16. Он отметил, что королевство станет крупнейшим поставщиком таких боевых машин для ВСУ.

Премьер-министр допустил, что, помимо истребителей, Киеву может понадобиться другая, более быстрая и лучшая техника. По его словам, союзникам Украины следует изучить этот вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по территории России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что Москва расценит передачу Киеву самолётов F-16 как преднамеренный сигнал со стороны НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что эти истребители долгое время служили основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин в марте отмечал, что предполагаемая передача F-16 Украине не поменяет ситуацию в зоне спецоперации, поскольку их будут уничтожать, как и другую западную технику. Российский лидер добавил, что американские истребители станут для Вооружённых сил РФ законной целью, если самолёты будут направлены против России с аэродромов третьих стран.