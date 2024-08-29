Брюссель, 29 августа, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Из-за позиции одного из государств-членов Евросоюз до сих пор не смог разблокировать 6 млрд евро из Европейского фонда мира для поставок вооружения киевскому режиму. Об этом сообщил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Global Look Press

«Эти средства уже есть на счетах, но одно из государств-членов ЕС продолжает блокировать решение», — сказал глава евродипломатии.

До этого Боррель заявил, что согласие на передачу 6 млрд евро Киеву не дала Венгрия.

Как передавало ИА Регнум, министры иностранных дел и обороны Евросоюза на неформальной встрече Совета ЕС в Брюсселе 29–30 августа обсуждают возможности новых военных поставок Киеву. Представители ЕС отмечали, что Украина испытывает острую потребность в дополнительной технике и боеприпасах из-за высоких потерь среди украинских частей, атаковавших территорию России.

Совет ЕС 22 июля отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран — участниц Евросоюза в Венгрии, перенеся её в Брюссель. По утверждению Борреля, поведение Будапешта якобы подрывает единство внешней политики сообщества и должно иметь официальные последствия.

Это было сделано в качестве наказания Венгрии, которая председательствует в Совете ЕС, за визиты премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Европе придётся признать поражение и понести ответственность за поддержку конфликта на Украине, заявлял, в свою очередь, венгерский премьер. По его словам, Запад приказал миру выступить против России, но в реальности ситуация складывается по-другому — все понемногу стали поддерживать Россию вопреки указаниям Запада.