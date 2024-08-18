Брюссель, 18 августа, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза обсудят на неформальной встрече Совета ЕС в Брюсселе 29–30 августа возможности новых военных поставок Киеву, сообщил 18 августа дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

Axel Heimken/Global Look Press

«Поддержка Украины, включая возможности новых военных поставок, безусловно, будет главной темой встречи, что особенно важно в условиях интенсивных боевых действий в районе Курска», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Украина сейчас испытывает острую потребность в дополнительной технике и боеприпасах из-за высоких потерь среди украинских частей, атаковавших территорию России.

Как передавало ИА Регнум, Совет ЕС 22 июля отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран — участниц Евросоюза в Венгрии, перенеся её в Брюссель. По утверждению главы евродипломатии Жозепа Борреля, поведение Будапешта якобы подрывает единство внешней политики сообщества и должно иметь официальные последствия.

Это было сделано в качестве наказания Венгрии, которая председательствует в Совете ЕС, за визиты премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Европе придётся признать поражение и понести ответственность за поддержку конфликта на Украине, заявлял, в свою очередь, венгерский премьер. По его словам, Запад приказал миру выступить против России, но в реальности ситуация складывается по-другому — все понемногу стали поддерживать Россию вопреки указаниям Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Виктора Орбана «европейским смутьяном». Представитель Кремля уточнял, что премьер-министр Венгрии решил понять позиции сторон украинского конфликта из первоисточника и только потом говорить о его урегулировании, напомнив, что, помимо России, Орбан посетил Китай и Украину.

А глава МИД России Сергей Лавров заявлял ранее, что ЕС стремится превратить Орбана в изгоя за его желание добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам российского министра, глава правительства Венгрии является одним из немногих политиков, поддерживающих урегулирование конфликта на основе компромиссов.