Брюссель, 22 июля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Совет ЕС отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза в Венгрии, потому что Будапешт «подрывает общую политику ЕС». Об этом 22 июля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

Он сообщил, что принял такое решение, поскольку ЕС должен послать сигнал Венгрии, что её поведение «подрывает единство внешней политики» и должно иметь официальные последствия.

«Поэтому я принял решение созвать следующую встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе после летних каникул», — сказал Боррель.

По его словам, 25 из 27 стран Евросоюза осуждают позицию Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что деятельность Борреля в качестве главы дипломатии Евросоюза оказалась одной из самых провальных во внешней политике объединения. Он добавил, что рад предстоящему уходу Борреля с занимаемого им поста и считает его уровень мышления детсадовским.

11 июля агентство Bloomberg проинформировало, что министры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы намерены отказаться от посещения Венгрии в рамках председательства страны в Совете ЕС из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Сийярто назвал это решение «дурным вкусом». По его словам, угрозы бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине.