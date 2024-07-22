Совет ЕС отказался проводить в Венгрии неформальную встречу глав МИД
Брюссель, 22 июля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Совет ЕС отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза в Венгрии, потому что Будапешт «подрывает общую политику ЕС». Об этом 22 июля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он сообщил, что принял такое решение, поскольку ЕС должен послать сигнал Венгрии, что её поведение «подрывает единство внешней политики» и должно иметь официальные последствия.
«Поэтому я принял решение созвать следующую встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе после летних каникул», — сказал Боррель.
По его словам, 25 из 27 стран Евросоюза осуждают позицию Венгрии.
Как передавало ИА Регнум, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что деятельность Борреля в качестве главы дипломатии Евросоюза оказалась одной из самых провальных во внешней политике объединения. Он добавил, что рад предстоящему уходу Борреля с занимаемого им поста и считает его уровень мышления детсадовским.
11 июля агентство Bloomberg проинформировало, что министры Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы намерены отказаться от посещения Венгрии в рамках председательства страны в Совете ЕС из-за недавнего визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию. Сийярто назвал это решение «дурным вкусом». По его словам, угрозы бойкотом не заставят Будапешт прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине.