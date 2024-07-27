Бухарест, 27 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Запад приказал миру выступить против России, но в реальности ситуация складывается по-другому, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Chris Kleponis — Pool via CNP Виктор Орбан

«В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — сказал Орбан на выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вёл телеканал М1.

Он подчеркнул, что не удивлён поддержке России со стороны Китая и Северной Кореи. Неожиданностью для венгерского премьера стала позиция Ирана, Индии, Турции и мусульманского мира, назвавших Россию партнёром.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции создали ряд проблем для России, но страна их успешно решает. Он добавил, что российские компании отличаются быстрым развитием и занимают места ушедших производителей. Такого эффекта не ожидали ни в России, ни на Западе, добавил президент.

6 мая российский лидер заявлял, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны стала расти. В 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых, напомнил глава государства. Оппоненты страны пытались разрушить её изнутри, против России была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, сказал также президент.

В том же месяце в интервью ИА Регнум официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны рассчитывали сломить Россию, но у них ничего не вышло, в связи с чем они начали менять своё поведение в отношении Москвы. По словам Захаровой, для России — счастье, что этот момент разоблачения произошёл.