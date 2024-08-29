Москва, 29 августа, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала шпионскую спецтехнику, с помощью которой спецслужбы Украины планировали теракты в РФ.

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Отмечается, что ФСБ пресекла незаконный оборот 3 тыс. специальных технических средств для негласного получения информации под видом портативных аккумуляторов (пауэрбанков), авторучек, датчиков дыма и охраны, наручных и настольных часов, зарядных адаптеров.

«Имеющиеся факты свидетельствуют об использовании реализуемой на территории страны спецтехники в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных россиян. В ряде случаев фиксировалось задействование спецтехсредств спецслужбами Украины при планировании диверсионно-террористических актов», — сообщил представитель ФСБ.

ФСБ вместе с тем напомнила об уголовной ответственности за незаконное производство, приобретение и сбыт спецтехники для негласного получения информации.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа стало известно, что бывшего инспектора контрольного управления в администрации губернатора Белгородской области Викторию Шинкарук обвинили в пособничестве террористической деятельности в интересах украинских кураторов.

26 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Омска, подозреваемого в передаче данных спецслужбам Украины. По данным ведомства, задержанный осуществлял сбор и передачу спецслужбам Украины информации, фото− и видеоматериалов о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Омской области.

22 августа Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы содержали сведения о гостайне.