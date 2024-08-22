Симферополь, 22 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщили 22 августа в пресс-службе ведомства.

Верховный Суд Республики Крым

«Житель поселка городского типа Гурзуф 1994 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 («Государственная измена») УК РФ», — говорится в сообщении.

Отбывать срок обвиняемый будет в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. В дополнение к основному наказанию свободу мужчины после выхода из заключения ограничат на 1,5 года.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы содержали сведения о гостайне.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа суд в Крыму приговорил майора юстиции к 14 годам лишения свободы за госизмену и злоупотребление должностными полномочиями. Ему также добавили наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Обвиняемый лишён права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение двух лет и иметь специальное звание «майор юстиции».

В июне крымчанина за госизмену приговорили к 12 годам колонии строгого режима. В дополнение к основному наказанию суд ограничил свободу осуждённого на один год.