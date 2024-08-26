Омск, 26 августа, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Омска, подозреваемого в передаче данных спецслужбам Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

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«ФСБ РФ задержан житель Омска по подозрению в совершении государственной измены», — сказано в сообщении спецслужбы.

По данным ведомства, задержанный осуществлял сбор и передачу спецслужбам Украины информации, фото− и видеоматериалов о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса Омской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911430" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники ФСБ задержали гражданина России по подозрению в госизмене в Омске

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности России.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы содержали сведения о гостайне.

23 августа Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина России, который провёл съёмку военкомата в Брянской области.

Установлено, что фигурант по заданию представителя проукраинской террористической организации провёл съемку военкомата и отправил эти данные. Затем он изъял из тайника взрывчатые вещества и планировал поехать в город Стародуб для получения дальнейших указаний. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.