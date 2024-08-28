Москва, 28 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Бывшего инспектора контрольного управления в администрации губернатора Белгородской области Викторию Шинкарук обвинили в пособничестве террористической деятельности в интересах украинских кураторов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Артем Геодакян / ТАСС

Отмечается, что Шинкарук и её подельник Александр Холодков принимали участие в террористическом сообществе и готовили теракт.

По данным правоохранительных органов, подозреваемая сняла в 2022 году более 100 тыс. рублей и поместила их в тайник. В свою очередь Холодков переместил в тайник взрывчатые устройства и передал свыше 400 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, подозреваемые планировали передать средства на нужды неустановленных лиц для совершения теракта, предварительном переписываясь с ними с помощью мессенджеров «Сигнал» и Telegram.

Подозреваемые обвиняются в участии в террористическом сообществе, приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору, а также приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

Дело рассматривается во Втором Западном окружном военном суде. Обвиняемые свою вину не признали.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы гражданина России, который провёл съёмку военкомата в Брянской области.

Установлено, что фигурант по заданию представителя проукраинской террористической организации провёл съемку военкомата и отправил эти данные. Затем он изъял из тайника взрывчатые вещества и планировал поехать в город Стародуб для получения дальнейших указаний. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

7 августа Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омска к 16 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества и участие в нём.

Российские спецслужбы 5 августа задержали двух религиозных деятелей в Тюмени. По заданию эмиссаров террористических структур они осуществили вербовку 19 человек, переправившихся из России в Сирию для участия в террористической деятельности. Они организовали канал финансирования международной террористической организации и распространяли в Сети идеологию терроризма.